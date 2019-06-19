РИАМО - 19 июн. Врачи Бронницкой городской больницы спасли жизнь 37-летнему мужчине, который получил тяжелую травму таза из-за падения со строительных лесов, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В результате травмы у рабочего образовалась рваная рана правого бедра, проникающая в перианальную область и пароректальную клетчатку. В подобных ситуациях существует опасность большой потери крови – до 3 литров, что может привести к летальному исходу.

«Такие случаи требуют быстрой и отлаженной работы медицинского персонала. Для обследования органов брюшной области и забрюшинного пространства были применены ультразвуковое исследование и диагностическая лапароскопия. После постановки диагноза врачам удалось шунтировать поврежденные сосуды, а для фиксации обломков костей через небольшие разрезы была проведена операция по остеосинтезу: с помощью современной методики была стабилизирована зона перелома и установлены специальные импланты», – сказал исполняющий обязанности главного врача Бронницкой больницы Андрей Фадеев.

Он отметил, что такие операции проводятся с использованием электронно-оптического преобразователя, при помощи которого врач отслеживает весь процесс вмешательства.

В настоящий момент пациент находится в отделении реанимации в стабильном состоянии, проходит процесс реабилитации.

«Благодаря проведенной хирургической операции, риск осложнений снижен и после процесса восстановления здоровья и трудоспособности пациент сможет жить полноценной жизнью», – заключил Фадеев.