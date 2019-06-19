РИАМО - 19 июн. По сравнению с первым кварталом 2018 года уровень кредиторской задолженности медицинских организаций Подмосковья снизился на 48%, говорится в сообщении пресс-центра Московской областной думы.

На это обратили внимание представители контрольно-счетной палаты во время заседания комитета по вопросам охраны, труда и социальной политики. На заседании зачитали доклад «О ходе исполнения бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области за 3 месяца 2019 года».

«Отмечено, что бюджет фонда за три месяца текущего года исполнен по доходам на 26,6% (более 33,8 миллиарда рублей), по расходам – на 24,1% (более 30,6 миллиарда рублей). Это на 1,1 и 1,0 процентный пункт соответственно выше показателей аналогичного периода прошлого года», – говорится в сообщении.

Согласно представленным данным, на 1 апреля 2019 года у фонда сформировано неиспользованных средств на 4,5 миллиарда рублей. Из них 3,5 миллиарда рублей – это остаток субвенции Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Как итог – профицит 3,2 миллиарда рублей, что на 12,3 % превышает результаты прошлого года за тот же период.

На заседании отметили, что большое количество остатков средств означает, что недостаточным был уровень исполнения расходов на повышение квалификации медработников, приобретение и проведение ремонта оборудования.

Председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев рекомендовал ТФОМС уделить повышенное внимание этому вопросу.

«Впереди у нас полугодовой отчет, хотелось бы увидеть немного другие цифры, и они должны быть в лучшую сторону», – сказал Голубев.

Общий объем доходов составил более 127 миллиардов рублей. Из них 102,5 миллиарда – межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального ФОМС; более 13,2 – из бюджета Московской области, более 10,8 – из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования и других субъектов РФ.