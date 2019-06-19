РИАМО - 19 июн. По сравнению с первым кварталом 2018 года уровень кредиторской задолженности медицинских организаций Подмосковья снизился на 48%, говорится в сообщении пресс-центра Московской областной думы.
На это обратили внимание представители контрольно-счетной палаты во время заседания комитета по вопросам охраны, труда и социальной политики. На заседании зачитали доклад «О ходе исполнения бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области за 3 месяца 2019 года».
Согласно представленным данным, на 1 апреля 2019 года у фонда сформировано неиспользованных средств на 4,5 миллиарда рублей. Из них 3,5 миллиарда рублей – это остаток субвенции Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Как итог – профицит 3,2 миллиарда рублей, что на 12,3 % превышает результаты прошлого года за тот же период.
На заседании отметили, что большое количество остатков средств означает, что недостаточным был уровень исполнения расходов на повышение квалификации медработников, приобретение и проведение ремонта оборудования.
Председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев рекомендовал ТФОМС уделить повышенное внимание этому вопросу.
«Впереди у нас полугодовой отчет, хотелось бы увидеть немного другие цифры, и они должны быть в лучшую сторону», – сказал Голубев.
Общий объем доходов составил более 127 миллиардов рублей. Из них 102,5 миллиарда – межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального ФОМС; более 13,2 – из бюджета Московской области, более 10,8 – из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования и других субъектов РФ.
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