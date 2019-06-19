РИАМО - 19 июн. По прогнозам синоптиков Росгидромет, днем 19 июня местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-31 градус, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Москвичам и гостям столицы рекомендуют быть внимательными и осторожными.

«В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды», — говорится в сообщении.

В случае необходимости звоните по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-22-22.

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