РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 июн. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала обоснованной жалобу на действия администрации подмосковных Люберец при проведении торгов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «ТРАНС-БАЛТ» на действия администрации городского округа Люберцы при организации и проведении торгов на право осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам. Согласно доводам жалобы, администрацией не определен предмет торгов, установлены отличные от предусмотренных законом порядок выдачи свидетельств по результатам торгов, порядок определения победителя и критерии оценки участников.

«Изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России установило обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка организации торгов и признало жалобу обоснованной», – говорится в сообщении.

Основания для выдачи обязательного для исполнения предписания отсутствуют, поскольку на рассмотрение жалобы представлено постановление об отмене проведения торгов по всему извещению.