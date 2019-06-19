РИАМО - 19 июн. В Подмосковье и Москве на 20 июня объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за высокого риска пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» - это третий из четырех уровней погодной опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Этот уровень объявили в Московском регионе на 34 часа.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Владимирской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областей. На территории Костромской, Рязанской, Курской и Брянской областей объявили предыдущий, «желтый» уровень. В Калужской области оповещения о погоде не требуется. По другим областям Центрального федерального округа пока нет сведений о погодной опасности.

В Московском регионе 20 июня ожидается переменная облачность без осадков. Температура ночью составит 13-15 градусов, днем — 28-30.