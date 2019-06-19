РИАМО - 19 июн. В связи со смертью 11 мотоциклистов и многочисленными травмами пострадавших в авариях всех мотолюбителей в Москве призывают не превышать скорость, соблюдать дистанцию, надевать правильную экипировку и перед поездкой убедиться в технической исправности средства передвижения, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «ЦОДД».

«В начале мая в столице стартовал очередной мотосезон, уже произошло 173 аварии с участием мотоциклистов, где 11 человек погибли и 185 пострадали. Основная причина, по которой происходят аварии с участием мотоциклистов – превышение ими скорости и невнимательность водителей автомобилей», — говорится в сообщении.

Также в пресс-релизе напоминается, о том, как необходимы для мотолюбителей неукоснительное соблюдение скоростного режима и наличие необходимой экипировки. Соблюдение правил дорожного движения и ответственное поведение на дороге позволят сохранить жизни.

Те же правила распространяются и на водителей автомобилей, которые также обязаны неукоснительно соблюдать правила – не превышать скорость, включать поворотники. Крайне важно это в летний период, когда на улицах особенно много детей.

«Основными нарушениями в дорожно-транспортных происшествиях с участием мототранспорта являются превышение скорости, нарушение правил перестроения, нарушение очередности проезда и несоблюдение дистанции», — отмечается в пресс-релизе.

Указанные нарушения были допущены не только водителями мотоциклов, но и другими участниками движения. Поэтому очень важно, чтобы все участники дорожного движения были внимательны на дороге.

Центр организации дорожного движения напоминает мотоциклистам, что перед поездкой необходимо проверить техническое состояние мотоцикла. Управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме, который должен быть и на пассажире, также необходимо использовать мотоэкипировку.

При движении следует оценивать дорожную ситуацию, не превышать установленную скорость и избегать рискованных и резких маневров. Важно учитывать погодные условия, прежде чем выезжать на улицы города.