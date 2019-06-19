РИАМО - 19 июн. За полгода застройщики подали более 3,5 тысяч заявок на получение услуг ресурсоснабжающих организаций в электронном виде, около половины из них - на заключение договора о подключении, сообщил журналистам руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

С 20 декабря 2018 года на официальном сайте мэра Москвы реализован новый сервис, позволяющий получить в электронном виде услуги ресурсоснабжающих организаций по подключению объектов к различным видам ресурсов.

«Уже полгода на официальном портале правительства Москвы реализована уникальная услуга о возможности застройщика получать услуги ресурсоснабжающих организаций в электронном виде. На сегодняшний день подано уже более 3,5 тысяч заявок, важно то, что почти половина заявок - на заключение договоров о подключении», - сказал Левкин.

Он добавил, что сейчас совместно с департаментом жилищно-коммунального хозяйства Москвы ведется работа по переводу в электронный вид услуг ГУП «Мосводосток».

«Мы уже сейчас видим, что будем работать с ГУП «Мосводосток». Сейчас работаем с шестью компаниями - это газ, вода, водоотведение, тепло и водоснабжение. Но «Мосводосток» пока не участвует в этом эксперименте, мы хотим, чтобы до конца (текущего – ред.) - начала следующего года они тоже присоединились», - добавил Левкин.

Эксперимент по предоставлению услуг в электронном виде продлен до 2021 года. К этому времени будет проведена оценка его результатов, и сформированы предложения по внедрению практики оказания услуг сетевых организаций в электронном виде на всей территории России.