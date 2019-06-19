РИАМО - 19 июн. Уроженцы Республики Марий Эл поссорились в подмосковном Протвине в ходе распития спиртных напитков, мужчина ранил женщину, ее госпитализировали, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, бригада скорой помощи доставила из дома 2 «А» на Лесном бульваре в Протвинскую городскую больницу женщину 1978 года рождения с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости, зарегистрированную по адресу: Республика Марий Эл, Звенигово, улица Строителей. Ее госпитализировали.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1978 года рождения, зарегистрированный по адресу: Республика Марий Эл, Звенигово, улица Строителей, дом 1, ранее судимый по статье 318 (применение насилия в отношении представителя власти – ред.), статье 319 (оскорбление представителя власти – ред.), части 2 статьи 158 УК РФ (кража – ред.)», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбудили уголовное дело.