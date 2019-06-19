РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. В среду утром автомобиль сбил пешехода на проспекте Ленина в подмосковном Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

Авария произошла в первой половине дня на проспекте Ленина, недалеко от дома №128/24.

«Я проезжал мимо и видел, что сбили пешехода. Видел открытый перелом в районе голеностопа, и как на асфальте лежал мужчина, а медики что-то ему вкалывали. Он был жив. На машину, которая сбила пешехода, я не обратил внимания», – сказал очевидец.

По словам другого свидетеля аварии, сотрудники скорой помощи увезли пострадавшего со звуками сирены.

Как пояснили в УМВД России по городскому округу Подольск, мужчину госпитализировали с переломом ноги. Подробности аварии выясняются.