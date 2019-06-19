РИАМО - 19 июн. Жителя столицы госпитализировали в подмосковном Видном после ссоры с уроженцем Ростовской области, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, бригада скорой помощи 17 июня доставила в Видновскую районную клиническую больницу из села Молоково, дома 8, мужчину 1987 года рождения с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки, зарегистрированного в доме 21, корпус 1, по Братеевской улице в Москве. Он был госпитализирован.

«За совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1987 года рождения, зарегистрированный по адресу: Ростовская область, Обливский район, станица Обливская, улица Титова, дом 45, ранее судимый по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов <…> – ред.)», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбудили уголовное дело.