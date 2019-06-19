РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 июн. Капитальный ремонт дома №76 на улице Володарского в Люберцах завершат 30 июня, сообщил журналистам глава городского округа Владимир Ружицкий.

В среду он проверил ход капремонта дома №76 на улице Володарского.

«Данный дом построили в 2002 году. Управляющей организацией, равно как и подрядчиком, является «ЛГЖТ». Работы завершат 30 июня», – сказал Ружицкий.

Жилой дом №76 на улице Володарского имеет девять этажей, два подъезда, 81 квартиру.

«В рамках краткосрочного плана реализации региональной программы Московской области по проведению капитального ремонта на 2019 год в доме ремонтируют панельный фасад и балконные плиты», – отметил Ружицкий.

По его словам, жители дома очень активные. Они своими руками посадили возле дома цветы и даже плодовые деревья. Глава отметил, что в данном дворе в основном растут черешни и груши.

Всего в нынешнем году в городском округе Люберцы отремонтируют 128 многоквартирных домов, из них в Люберцах - 82, в поселке Малаховка – 12, в поселке Томилино – 22, в Октябрьском и Краскове – по шесть.