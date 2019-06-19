РИАМО - 19 июн. В Москве на ВДНХ открылся III форум социальных инноваций регионов, где с 19 по 21 июня российские и международные эксперты проведут свыше 60 лекций и встреч, передает корреспондент РИАМО.

Перед началом пленарного заседания председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и мэр Москвы Сергей Собянин прошлись по выставочному залу, где посмотрели стенды с презентацией технологий инновационного развития социальной сферы и лучших социальных практик регионов. Также на заседании полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев зачитал приветственное письмо президента России Владимира Путина участникам форума социальных инноваций регионов.

«Уважаемые друзья! Приветствую по случаю открытия третьего форума социальных инноваций регионов. Наш форум собрал в Москве большую сплоченную команду из разных регионов России, представителей органов властей, бизнеса, экспертных групп. Всех нас объединяет серьезная ключевая для нашей страны в обществе задача - это улучшение качества жизни, развитие здравоохранения, образования, поддержка семьи», - зачитал Щеголев слова президента России.

Он пожелал участникам форума плодотворной и конструктивной работы.

На форуме социальных инноваций регионов российские и международные эксперты расскажут о лучших государственных и частных практиках в сферах образования, здравоохранения, карьеры и саморазвития. В деловую программу вошли пленарные сессии, дискуссии и открытые лекции.

Во время форума представители столичных департаментов расскажут о достижениях, примут участие в дискуссиях, посвященных долголетию, счастью, здоровому образу жизни и образованию.