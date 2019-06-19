РИАМО - 19 июн. Московские пожарные и спасатели совместно с экстренными службами города обеспечат безопасное проведение выпускных балов, усиленные группировки будут дежурить в Москве с 20 по 21 июня, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Дежурства будут организованы на территории от Пушкинского до Крымского моста, в парке Горького, в районе Кремлевской набережной и Васильевского спуска с 18:00 20 июня до 06:00 21 июня.

«Во время проведения праздника в парке Горького будет дежурить мотогруппа быстрого реагирования пожарно-спасательного отряда № 207 и спасатели аварийно-спасательного отряда №1 Пожарно-спасательного центра департамента ГОЧСиПБ», — говорится в сообщении.

Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах для обеспечения безопасности выпускников на прудах парка, акватории реки Москвы и набережной дополнительно направит сводную группу в составе 24 спасателей, двух катеров и двух единиц спецтехники. Также в усиленном режиме будут нести дежурство спасатели поисково-спасательной станции «Крымский мост» (в границах от Пушкинского до Крымского моста).

Во время проведения бала «Выпускник в Кремле-2019» в районе Кремлевской набережной и на Васильевском спуске также будут дежурить сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

В период проведения праздника будут дежурить вертолеты Московского авиационного центра. Они несут круглосуточное дежурство с июня прошлого года.

«Московские спасатели поздравляют выпускников с знаменательным событием в их жизни и напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности, чтобы ничто не омрачило торжество», — отмечается в сообщении.