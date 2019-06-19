РИАМО - 19 июн. На территорию ВДНХ с 24 июня смогут заезжать такси, оборудованные «шашечками», некоторые точки стоянки будут работать только по будням, пишет в среду газета «Известия».

«На территории комплекса уже организованы три стоянки для машин и точки для посадки и высадки пассажиров в шаговой доступности от основных достопримечательностей. Проект заработает уже в понедельник, 24 июня», — говорится в материале.

В ежедневном режиме будут действовать стоянки рядом с КПП «Север-3» (на четыре-пять автомобилей), КПП «Хованский» (на три-четыре автомобиля) и КПП «Лихоборский-1» (на три автомобиля). Из-за того, что по выходным выставку посещают много людей, зоны посадки и высадки на Октябрьской площади, за павильоном №57 и за «Москвариумом» будут работать только в будние дни.

«Парковочные площадки такси, а также зоны посадки и высадки пассажиров расположены в разных уголках ВДНХ, в шаговой доступности от основных объектов и достопримечательностей», — отметил представитель ВДНХ.

Пока в проекте участвует только «Яндекс.Такси», но заинтересованы и другие сервисы, хотя переговоры с ними пока не проводились. Представитель агрегатора «Максим» отметил, что сейчас посетителям доставляет неудобство, что такси не может подъехать близко к выставочному комплексу. Представитель добавил, что компания готова поучаствовать в проекте наравне с «Яндексом».

Заказать машину можно будет через приложение «Яндекс.Такси» и на специальных стойках, которые находятся в информационном центре в строении №230 или в павильоне №75.

Аналитик «Финама» Алексей Калачев отметил, что проект ВДНХ нужный и вероятно будет востребован пассажирами. Если же к нему заходят присоединиться другие агрегаторы, а им откажут, те вполне могут пожаловаться в Федеральную антимонопольную службу.

«С другой стороны, если идея исходила от компании «Яндекс.Такси» и она договаривалась с администрацией ВДНХ, то логично, что именно она и будет снимать сливки – так устроен конкурентный бизнес», — добавил Калачев.