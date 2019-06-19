РИАМО - 19 июн. Тело 34-летнего мужчины обнаружили в квартире в столичном районе Раменки, по подозрению в убийстве задержали дворника из Волоколамского городского округа, сообщил РИАМО в среду источник в правоохранительных органах.

«Преступление было совершено 15 июня в квартире на Мичуринском проспекте. Тело мужчины обнаружили в коридоре, у погибшего рассечены мягкие ткани подбородка и головы», — сообщил собеседник агентства.

Известно, что погибший был зарегистрирован в общежитии на Голубинской улице, официально не работал.

Предполагаемого убийцу задержали 18 июня в Волоколамском городском округе. 35-летний мужчина проживает в селе Карачарово, работает дворником. По предварительным данным, он до смерти избил жителя Москвы, а после скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве подтвердил факт задержания подозреваемого, не уточнив подробностей.