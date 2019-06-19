РИАМО - 19 июн. Традиционная автогонка федерации внедорожного автоспорта «Черный карьер» в очередной раз прошла в окрестностях села Осташово подмосковного Воскресенска, в этот раз гонка была двухдневной и стала настоящим праздником для любителей бездорожья, которые получили большой заряд положительных эмоций, говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенского района.

«Это событие в <…> (муниципалитете – ред.) проходит не первый раз и всегда привлекает не только участников экстремальных гонок, но и большое количество зрителей. Соревнования проводятся под эгидой федерации внедорожного автомобильного спорта и при поддержке администрации Воскресенского района. Красивую церемонию открытия автогонок провели специалисты местного центра культуры и спорта «Радость», — говорится в сообщении.

Участники соревнований прошли GPS-ориентирование по контрольным точкам; ориентирование по легенде; ночное GPS-ориентирование. И, конечно, состоялась знаменитая динамичная и невероятно зрелищная кольцевая гонка, которая так нравится зрителям и будоражит кровь автоспортсменам.

Впервые прошла гонка в категории «Гранд-туризм», где участвовали автомобили с любой колесной формулой. Награждение победителей этого зачета прошло наравне со спортивными категориями на подиуме.