РИАМО - 19 июн. В поселке Хорлово подмосковного Воскресенска торжественно открыли памятник основателям ткацкой фабрики купцам Деминым и текстильщикам всех поколений, говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенского района.

Открытие состоялось 15 июня, в День поселка. Жители также возложили цветы основателям ткацкой фабрики и всем, кто работал здесь в разные годы.

«Ткацким производством в этих местах занимались издавна. А в середине ХIХ века купец Иван Демин построил здесь небольшую ткацкую мастерскую. К началу ХХ века она переросла в крупную фабрику, вырабатывавшую различные хлопчатобумажные ткани. Говоря современным языком, фабрика в то время стала градообразующим предприятием. Были построены новые производственные здания, дома для служащих, казармы для рабочих, школа, больница», — говорится в сообщении.

В советское время фабрика носила название «Молот и серп», затем стала объединением «Техноткань» и специализировалась уже на выпуске технических тканей для производства приводных ремней, транспортерных лент, фильтрации в производстве смазочных материалов, растительного масла и сахара. Силами предприятия были снесены казармы и построены благоустроенные пятиэтажные дома для жителей поселка.