РИАМО – 19 июн. Варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными, экзамены планируют перевести в компьютерную форму, пишет в среду газета «Известия».

Данные о нововведении содержатся в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

«В числе основных задач, направленных на совершенствование и развитие общего образования, в докладе зафиксирован тезис о переводе ЕГЭ и ОГЭ в компьютерную форму. Это позволит автоматически генерировать индивидуальные варианты контрольно-измерительных материалов», — говорится в материале.

Предполагается, что новые правила смогут решить проблему списывания и уменьшат число критиков единого экзамена. Также подобные технологии можно будет использовать при проведении школьных олимпиад.

Сейчас ЕГЭ и ОГЭ сдают письменно на бланке, который заполняют черной гелевой ручкой. Затем работы сканируют, тестовую часть проверяет компьютер, а развернутые ответы — эксперты. Ряд специалистов критикует процедуру экзаменов. Заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Г.В. Плеханова Тимур Садыков считает, что существующая модель имеет довольно много физических уязвимостей.