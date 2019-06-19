РИАМО - 19 июн. Специалисты Роскачества рассказали, какой напиток лучше пить в жару, а от каких следует отказаться, сообщает в среду Федеральное агентство новостей.

Эксперты посоветовали отказаться от сладких и газированных напитков и рассказали, как правильно выбрать воду.

«Вода, в которую производители добавили оптимальное количество полезных веществ, отлично конкурирует по качеству с питьевой водой из природных источников. Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева уточнила, что вода высокого качества имеет в составе не менее 200–300 миллиграмм минеральных веществ на литр», — говорится в материале.

Вода в стеклянных бутылках дольше сохраняет полезные свойства даже при несоблюдении условий перевозки и хранения.

Ранее эксперты уже рассказывали, что спастись от жажды поможет чай, а сладких и газированных напитков рекомендуется употреблять меньше. Однако полностью от них можно не отказываться, главное — выбирать качественный продукт.

Не рекомендуется употреблять лечебно-столовую воду для утоления жажды. Ее нужно пить теплой или горячей за полчаса до еды. На этикетке бутылки с минеральной водой должна быть указана категория — первая или высшая.

Самым лучшим напитком для утоления жажды эксперты назвали яблочный сок, вдвое разбавленный водой. Такой состав идеален для восстановления водно-солевого баланса в организме в жаркую погоду.

Глава Российского союза производителей соков Людмила Хомич отметила, что, согласно исследованию ученых из Канады, разбавленный водой сок на 17% эффективнее, чем электролиты, которые используют для лечения обезвоживания организма при отравлениях и кишечных расстройствах. Полезное действие обуславливает присутствие калия, которым богаты все соки, в том числе и яблочный.

При этом лучше не пить больше трех стаканов сока в день. Хомич посоветовала выбирать кислые соки — из апельсина, грейпфрута, ягодные морсы. Содержащиеся в них кислоты помогут организму восстановиться быстрее. Также все соки следует разбавлять питьевой водой в два раза.