В 5:30 в районе станции метро «Электрозаводская» произошел конфликт между гражданами, в ходе которого трое с телесными повреждениями госпитализированы в медучреждение и один скончался.
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В 5:30 в районе станции метро «Электрозаводская» произошел конфликт между гражданами, в ходе которого трое с телесными повреждениями госпитализированы в медучреждение и один скончался.
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