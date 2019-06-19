РИАМО – 19 июн. Продюсер Бари Алибасов дал интервью телеведущему Андрею Малахову, это его первое интервью с момента отравления средством для прочистки труб, сообщает в среду РБК.

«По его (PR-директора продюсера и группы «На-На» Вадима Горжанкина – ред.) словам, о деталях разговора, кроме Малахова и Алибасова, никто не знает. Их встреча прошла в квартире Алибасова утром 18 июня», — говорится в сообщении.

При этом Горжанкин отметил, что Алибасов на момент интервью еще не пришел в себя окончательно. Он находился под действием седативных препаратов.

Посвященный Алибасову выпуск программы «Прямой эфир», которую ведет Малахов, выйдет в эфир канала «Россия 1» в среду.

Алибасов 4 июня по ошибке выпил жидкость для очистки труб «Крот». Его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. У пострадавшего диагностировали сильнейший ожог пищевода.

Ранее сын продюсера забрал отца из клиники. Бари Алибасов-младший рассказал, что после выхода из медикаментозного сна у продюсера сохраняются проблемы с памятью.