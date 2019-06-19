РИАМО – 19 июн. Выпускники и военных, и гражданских вузов, проходящие военную службу, будут получать звание старшего лейтенанта спустя два года, старшие лейтенанты и капитаны составляют основу российских войск, пишет в среду газета «Известия».

«Решение об изменении правил присвоения воинского звания «старший лейтенант» принято, соответствующие нормативно-правовые акты будут разработаны до конца года. Новый порядок установит единый для всех выпускников (и военных училищ, и гражданских вузов) срок для получения очередного звания: два года», — говорится в статье.

Все выпускники военных училищ получают звание лейтенанта (погоны с одним просветом и двумя звездочками) – это кадровые офицеры, из них затем в основном вырастают большие военачальники.

«Как таковых лейтенантских должностей в Вооруженных силах нет. Первичные офицерские должности, которые занимают лейтенанты, — командир взвода, командир группы специального назначения, начальник расчета ракетного комплекса и другие — соответствуют воинскому званию «старший лейтенант». Это означает, что назначенный на нее выпускник училища через определенное время в любом случае должен получить третью звездочку на погоны», — добавляется в материале.

Для достижения более высоких званий офицер должен занять вышестоящую должность.

При этом во многих частях старшие начальники относятся к лейтенантам немного снисходительно из-за стереотипа, что офицер с двумя звездочками — это 23-летний вчерашний курсант или студент, который только начал служить в войсках, и ему еще многому надо научиться.

«Особенно закрепилось подобное отношение к молодым офицерам в 2000-е годы: чтобы повысить престиж службы, срок выслуги до присвоения очередных званий был сокращен, и «старшего» стали присваивать через год. Тогда лейтенантские погоны считались почти безошибочным признаком того, что офицер в войсках не прослужил еще и года», — отмечается в статье.

Погоны старшего лейтенанта ценятся выше, так как считается, что офицер уже накопил определенный опыт.

«В войсках в шутку говорят, что старший лейтенант — это первое офицерское звание. Лейтенанты его очень ждут. Я «майора» и «подполковника» так не обмывал, как погоны старшего лейтенанта. Это было счастье: теперь я уже не какой-то там молодой «летеха», и ко мне уже другое отношение — не как к вчерашнему выпускнику вуза, а как к человеку, который имеет опыт не просто военной, а офицерской службы», — рассказал доцент РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» полковник Александр Перенджиев.

В войсках служат и выпускники гражданских вузов. Таких офицеров много на первичных должностях, так как из-за реформ несколько лет назад в войсках возник серьезный некомплект: одни училища были сокращены, а в других в отдельные годы не проводился набор. Лейтенанты – выпускники военных и гражданских вузов – по статусу не различаются. Однако выпускник военного училища получает следующее звание через два года, а лейтенант из гражданского вуза – через три.

«Старшие лейтенанты и капитаны — основа наших войск, 90% личного состава, собственно им и подчиняются напрямую. Старший лейтенант — это опытный командир взвода, который уже может и роту принять. Считается, что такой офицер знает службу, на него можно положиться», — отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он подчеркнул, что уравнивание лейтенантов в сроках службы до очередных званий должно положительно сказаться на обстановке в воинских коллективах.