РИАМО - 19 июн. В Останкинском районе Москвы задержали 34-летнего мужчину по подозрению в убийстве его гражданской жены, преступление было совершено 18 июня, сообщил РИАМО в среду источник в правоохранительных органах.

«Труп женщины обнаружили 18 июня около 18:00 в квартире на Звездном бульваре. Был задержан ее гражданский муж», — сообщил собеседник агентства.

По предварительным данным, пара поссорилась во время застолья ночью 18 июня. Мужчина набросился на погибшую с ножом и несколько раз ударил ее по спине. 38-летняя женщина скончалась на месте.

Он добавил, что погибшая зарегистрирована в городе Лабинск Краснодарского края. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В свою очередь сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве подтвердил факт задержания подозреваемого, не уточнив подробностей.

Мужчина жестоко убил сожительницу в Химках>>