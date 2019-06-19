РИАМО - 19 июн. Утром в среду в районе станции метро «Электрозаводская» между двумя группами людей произошел конфликт, в результате которого один человек был убит и трое получили ранения, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«В 5:30 в районе станции метро «Электрозаводская» произошел конфликт между гражданами, в ходе которого трое с телесными повреждениями госпитализированы в медучреждение и один скончался», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

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