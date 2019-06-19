РИАМО - 19 июн. Уроки профессионального мастерства и клубы ораторского искусства, организованные по инициативе участников проекта «Культурные центры. Будущее», который обсуждался на площадке crowd.mos.ru, с начала 2019 года посетили более 14,5 тысячи горожан, из них около 9 тысяч стали участниками уроков профмастерства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Уроки профессионального мастерства рассчитаны в основном на школьников от шести до 12 лет. Они проходят в виде неформального общения, — приглашенные специалисты рассказывают ребятам о своей работе. Лекции посвящены телевизионной журналистике, маркетингу, педагогике и другим сферам деятельности. Например, на одном из прошедших занятий известные телеведущие раскрыли секреты создания интересных телепередач. А на другом с детьми встретились конструкторы космической техники», — сказал представитель дирекции культурных центров столичного департамента культуры.

Он добавил, что нередко профессиональным опытом на занятиях делятся родители школьников. В общей сложности уроки профессионального мастерства посетили 8,8 тысячи юных москвичей.

В центрах проходят встречи дипломатических клубов, во время которых посетителей разных возрастов — как взрослых, так и детей — учат основам ораторского искусства. Им рассказывают, как правильно строить диалог, поддерживать беседу и проводить деловые переговоры.

«На встречах участники могут подискутировать на темы культуры или мировой экономики, а также узнать о правилах этикета, принятых в дипломатических кругах. С марта в культурных центрах прошло уже 300 таких дискуссий, в них приняли участие более 5,7 тысячи человек», - добавил представитель дирекции культурных центров.

Записаться на урок профессионального мастерства или встречу дипломатического клуба можно через портал mos.ru. Для этого нужно зайти в раздел «Услуги» и выбрать графу «Запись в кружки, спортивные секции, дома творчества». Кроме того, сделать это можно по телефону, позвонив в культурный центр.

Участниками проекта «Культурные центры. Будущее», который обсуждался на площадке crowd.mos.ru в сентябре 2017 года, стали около 2,5 тысячи человек. Пользователи предлагали свои идеи по развитию центров и запуску новых культурных программ. Большая часть идей горожан уже реализована. Например, два года назад в культурных центрах впервые прошел день открытых дверей. Все желающие могли бесплатно посетить занятия по йоге, попробовать себя в роли диджеев или мультипликаторов.

Помимо этого, в городе запущена программа летнего отдыха в культурных центрах «Культлето». Она проходит уже третий год подряд. В планах на этот сезон - проведение около 800 мероприятий. Гостей культурных центров ждут квесты, уроки иностранных языков, живописи и актерского мастерства, а также мастер-классы по хореографии и даже по созданию роботов. А еще участники проекта предложили модернизировать инфраструктуру культурных центров. Так, до 2020 года все здания центров планируется оборудовать аппаратами по приему банковских карт для оплаты различных услуг.

Площадка crowd.mos.ru появилась в 2014 году. Горожане уже стали соавторами таких проектов, как «Детские поликлиники», «Московские поликлиники», «Московское долголетие», «Моя библиотека», «Мой офис госуслуг», «Культурные центры. Будущее», «Музеи Москвы», и других.