РИАМО - 19 июн. Московский суд оштрафовал членов садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Радуга» в Богородском городском округе почти на 500 тысяч рублей за причиненный ущерб окружающей природе, вынесенное ранее предложение Ногинского горсуда снизить сумму до 150 тысяч рублей отклонили, говорится в сообщении пресс-службы Минэкологии Подмосковья.

Решение Мосгорсуда было вынесено по апелляционной жалобе Минэкологии. Министерство оспаривало решение Ногинского городского суда, который неправомерно уменьшил размер ущерба, причиненного незаконной свалкой в СНТ «Радуга», расположенном в Богородском городском округе.

«За это нарушение СНТ привлекли к административной ответственности. На основе лабораторных исследований образцов отходов рассчитан ущерб в размере 497,4 тысячи рублей. Однако решением Ногинского городского суда эта сумма была уменьшена до 150 тысяч рублей. На сегодняшний день Мособлсуд восстановил справедливость, и нарушителям придется сполна компенсировать ущерб окружающей среде», - отмечается в материале.

В прошлом году инспектора эконадзора провели административное расследование и расчет вреда — по просьбе администрации городского поселения имени Воровского.

Было установлено, что на земельном участке, принадлежащем СНТ, непосредственно на почве образована незаконная свалка строительных отходов, основную массу которых составляли скол бетона, кирпича, гипсокартон и полиэтиленовые мешки со строительным мусором.