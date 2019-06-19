РИАМО - 19 июн. В Серпухове начался первый этап благоустройства Привокзальной площади, там появятся новые тротуары, асфальт и парковка, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В настоящее время ведутся мероприятия по демонтажу асфальтового покрытия и тротуаров, а также по организации кругового движения на пересечении улицы Ворошилова и улицы Советской», — говорится в сообщении.

На участке задействованы 32 рабочих и четыре единицы техники.

Для удобства общественного транспорта вместо трех полос дорожного движения будут организованы две более широкие и просторные для разъездов. Также обновят системы видеонаблюдения, электроснабжения и связи.

На пересечении улицы Ворошилова и Советской появится благоустроенная парковка. Изменения коснутся и пешеходной зоны. Ее объединит единая ось, ведущая непосредственно к лестнице, входящей на платформы железнодорожного вокзала. Организованное пешеходное движение насытит пространство привокзальной площади, создаст комфортную и благоустроенную среду для горожан и гостей города.