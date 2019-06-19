РИАМО - 19 июн. В городском округе Жуковский задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в краже телефонов у детей из раздевалки танцевальной студии, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник во время детской репетиции незаконно проник в раздевалку танцевальной студии, расположенной во Дворце культуры по улицы Фрунзе, откуда похитил шесть мобильных телефонов, после чего скрылся с места происшествия на такси», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Задержанный — житель Серпухова, ранее он был неоднократно судим. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Подозреваемого заключили под стражу.