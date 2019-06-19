РИАМО - 19 июн. В аварии с 11 автомобилями в Сергиево‑Посадском округе пострадали два человека, авария случилась вечером 18 июня на трассе М-8 «Холмогоры», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Авария произошла на 59-м километре автодороги. Одна из машин резко затормозила перед пешеходным переходом, ехавший сзади грузовик не смог вовремя остановиться и спровоцировал попутное столкновение других автомобилей.

«В результате происшествия ранено 2 человека. Движение на участке ДТП перекрыто не было», — говорится в сообщении.

Минтранс призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать правила.