РИАМО - 19 июн. Врачи ветеринарной лечебницы по Орехово-Зуевскому городскому округу Государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода Подмосковья оказали квалифицированную помощь косуле, попавшей в беду, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Раненое животное было доставлено в клинику сотрудниками РЖД. На теле косули были множественные рваные раны.

«С косулей могло произойти что угодно, могли собаки порвать, могла на свалке в какой-нибудь проволоке запутаться, тут можно только гадать. Главное, что животному вовремя была оказана профессиональная помощь сотрудниками нашего управления», — отметил Разин.

По его словам, после получения квалифицированной ветеринарной помощи косуля была передана егерям и выпущена в естественную среду обитания.

«Численность ее в Подмосковье превышает 3 тысячи особей. Охота разрешена около месяца в июне и в осенне-зимний период, общий для охоты на всех диких копытных животных», — добавил Разин.