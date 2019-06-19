РИАМО - 19 июн. В Москве задержали мужчину и трех женщин по подозрению в незаконной банковской деятельности, на незаконных финансовых операциях они заработали около 37 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД России.

«По имеющейся информации, злоумышленники, используя счета фиктивных подконтрольных организаций, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денежных средств. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5%», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанным от 34 до 47 лет. Во время обысков у них нашли деньги, печати, штампы, уставные учредительные документы фиктивных организаций, флэш-карты, ключи к системе «Банк-клиент».

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание — семь лет лишения свободы. Один из фигурантов дела находится под домашним арестов, остальные — под подпиской о невыезде.