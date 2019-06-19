РИАМО - 19 июн. Возле строящейся станции «Окская» Московского метрополитена начались работы по благоустройству, они затронут участок протяженность 15 километров и площадью почти 19 гектаров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В настоящее время рабочие приступили к ремонту асфальтобетонного покрытия тротуаров. Общая площадь этого покрытия составит более 33 тысяч квадратных метров. Также начались работы по установке бордюрного камня. Протяженность бордюров составит более 30 тысяч метров. Кроме того, в рамках комплексного благоустройства территории будет разбито почти 92 тысячи квадратных метров газонов», — сказал сотрудник пресс-службы городского департамента капитального ремонта.

Он добавил, что планируется также установить 545 опор освещения с энергосберегающими лампами и почти 100 лавочек и урн.

Для безопасности пешеходов и водителей установили ограждения и временные знаки, предупреждающие о ремонте, а также организовали пути обхода. Для комфорта пассажиров установят семь современных остановочных павильонов с информационными пилонами. Кроме того, планируется оборудовать две детских и одну спортивную площадку. Поздней осенью здесь высадят около 60 деревьев и более 760 кустарников. Все работы планируется завершить до конца 2019 года.

«Станция метро «Окская» строится на пересечении Рязанского проспекта с Окской улицей, в Юго-Восточном административном округе столицы. Она на территории Рязанского района, где проживают более 100 тысяч человек. Кроме того, здесь расположен ряд промышленных предприятий. Сейчас дорога к новой станции метрополитена очень неудобная: покрытие тротуаров в плохом состоянии, освещение недостаточное. По пути к метро нет современных остановок общественного транспорта», — уточнил сотрудник пресс-службы городского департамента капитального ремонта.

В начале июня в Москве открыли четыре станции Некрасовской линии метро — «Некрасовскую», «Лухмановскую», «Улицу Дмитриевского» и «Косино». Уже закончен первый и начат второй этап благоустройства территорий, прилегающих к новым станциям.

В 2019 году также запустят станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская», с которых пассажиры смогут пересесть на Большую кольцевую линию или Московское центральное кольцо (МЦК).