РИАМО - 19 июн. Из Истринского водохранилища в Истре спасатели извлекли тело утонувшего мужчины, сейчас устанавливаются все обстоятельства его гибели, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 15:40 18 июня поступило сообщение о том, что из Истринского водохранилища в месте, не оборудованном для купания, силами расчета ПСО-10 ГКУ МО «Мособлпожспас» было извлечено тело утонувшего мужчины. Тело погибшего было передано сотрудникам полиции и направлено в морг местной больницы», - говорится в сообщении.

На сайте добавляется, что сейчас устанавливаются обстоятельства гибели и причина смерти утонувшего.