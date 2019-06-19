РИАМО - 19 июн. Порядка 3,3 тысячи московских школьников выполняли тестовые задания по математике и физике в первом (заочном) этапе конкурса в ИТ-классы, сообщается на официальном сайте мэра города.

Перед туром у школьников была возможность потренироваться — на сайте проекта есть демонстрационная версия вступительных испытаний. Следующее испытание ждет девятиклассников 24 июня. Зачисление в ИТ-классы пройдет после третьего отбора в августе.

«ИТ-классы откроются 1 сентября в 34 столичных школах. Площадки выбирали таким образом, чтобы изучать информационные технологии могли дети из разных районов города. Полученные навыки помогут ребятам освоить основы самых востребованных профессий до поступления в вуз», - говорится в сообщении.

В учебных заведениях появятся ИТ-полигоны — большие пространства для занятий программированием, прототипированием, робототехникой, моделированием, сетевым администрированием и другими дисциплинами.

Партнерами проекта и разработчиками программ станут ведущие отечественные ИТ-компании и российские вузы — Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Московский политехнический университет.