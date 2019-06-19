РИАМО - 19 июн. Услугой записи на прием к врачу на mos.ru москвичи воспользовались около шести миллионов раз с начала года, с помощью портала планировались визиты к терапевтам, офтальмологам, оториноларингологам и врачам общей практики поликлиник столичного департамента здравоохранения, пользователи также переносили и отменяли записи, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Благодаря развитию электронных городских сервисов можно быстро и удобно записаться в поликлинику. Новые технологии экономят время не только пациентам, но и врачам, которых избавили от ненужной бумажной работы. Спланировать визит к врачу пациенты могут также благодаря мобильному приложению «Госуслуги Москвы», — сообщил сотрудник пресс-службы столичного департамента информационных технологий.

Для того чтобы записаться на прием к врачу, диагностическое исследование или процедуру, а также прикрепиться к поликлинике, нужно выбрать тему «Здоровье» в каталоге услуг, перейти в разделы «Диагностика и обследования», «Запись на прием к врачу, отмена и перенос записи».

Записать к врачу можно также родственника, друга или знакомого — для этого нужно будет указать его фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер и серию его полиса ОМС.