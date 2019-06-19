РИАМО - 19 июн. В июле в московском метро завершится обновление турникетов, 200 новых устройств появится еще на 11 станциях, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Один из новых турникетов всегда шире, чем остальные. Через него удобно проходить маломобильным гражданам и пассажирам с детскими колясками или большими сумками.

«К 15 июля порядка 200 таких устройств появятся еще на 11 станциях. Таким образом, к середине лета в столичной подземке исчезнут турникеты прежней модели, а вместо них пассажиры смогут пользоваться современными, удобными и бесшумными устройствами», — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Турникеты осталось установить на станциях «Таганская» Кольцевой линии; «Добрынинская»; «Семеновская»; «Бульвар Адмирала Ушакова»; «Улица Горчакова»; «Бульвар Дмитрия Донского»; «Аннино»; «Улица Академика Янгеля»; «Новогиреево»; «Выхино»; «Аэропорт».

Часть новых турникетов оснащены терминалами для бесконтактной оплаты. Пассажиры могут расплатиться с помощью карт, поддерживающих технологии PayPass и PayWave, и с помощью смартфонов. Такую возможность поддерживают по два турникета в каждом вестибюле.

В мае и июне в метро поставили более 160 турникетов со стеклянными створками в вестибюлях 10 станций. А в прошлом году в метро появились 600 новых автоматов по продаже билетов. С их помощью можно записать на «Тройку» все типы билетов, а также купить саму карту и билет «Единый» на 20 и 40 поездок. Есть и функция пополнения социальных карт студента, школьника и ординатора.