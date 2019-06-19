РИАМО - 19 июн. В среду в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков, воздух может прогреться до 28 градусов, такую погоду синоптики называют комфортной, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 26-28, по области 23-28 градусов. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба», - говорится в сообщении.

В Москве и области сохранится комфортная погода, метеопараметры будут колебаться в рамках климатических значений. Температура, влажность и содержание кислорода в воздухе формируют благоприятные внешние условия, которые не являются нагрузочными для организма и чаще всего хорошо переносятся и не вызывают усиления симптомов метеочувствительности.

Причиной недомогания, появления головных болей, головокружения, скачков артериального давления, может стать неустойчивое атмосферное давление, которое после небольшого понижения вновь начнет расти. Наиболее чувствительными являются лица с заболеваниями сосудов и сердца.

Особенно следует быть внимательными к своему самочувствию людям с гипертонической болезнью, сердечной недостаточностью, вегето-сосудистой дистонией, мигренью. Желательно не допускать подъема до высоких цифр артериального давления, усиления головных болей или болей в области сердца.

Летний период всегда является более благоприятным для организма, в частности, у метеозависимых людей реже развиваются обострения связанные с погодой, поэтому следует посвятить больше времени для отдыха на природе и использовать сами природные факторы - солнце, воду и воздух для улучшения здоровья.