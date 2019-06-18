РИАМО – 18 июн. Первые десять минут на платных парковочных местах в российских городах могут стать бесплатными, реализация инициативы позволит пользователю за это время принять решение – уезжать или оплачивать стоянку, сообщает Федеральное агентство новостей.

Авторами внесенного в Госдуму законопроекта выступили председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев и первый заместитель председателя комитета парламента по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

«Предлагается на уровне федерального закона установить единый временной интервал, в течение которого лицо, размещающее транспортное средство на парковочном месте платной городской парковки, обязано начать парковочную сессию и в течение которого пользование платной парковкой будет осуществляться без взимания платы (10 минут)», – говорится в пояснительной записке.

Реализация инициативы, по мнению авторов, позволит пользователю парковки принять решение, что ему делать дальше, – уехать или оплатить стоянку.

Кроме того, автомобилист успеет выполнить текущие бытовые потребности, к примеру, осуществить выгрузку вещей или высадку пассажиров.

В Москве с 15 декабря 2018 года изменились правила пользования платными парковками. Время бесплатной парковки теперь составляет 5 минут вместо 15.