РИАМО - 18 июн. В Московской области построили и ввели в эксплуатацию 50 новых антенно-мачтовых сооружений связи, на 20 из которых запущены базовые станции в стандарте LTE, говорится в сообщении пресс-службы министерства госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Сооружения принадлежат сотовой компании Tele2 и призваны расширить зону покрытия сети оператора.

«Речь идет про <…>: Балашиху, Мытищи, Истру, Щелково, Дмитровский (округ – ред.), а также юго-восточные муниципалитеты: Ленинский (район – ред.), Домодедово, Люберцы, Воскресенск и Раменский (округ – ред.). Отметим, что в прошлом месяце жители этих <…> (муниципалитетов – ред.) наиболее активно оставляли обращения на портале «Добродел» с просьбой решить вопрос с улучшением приема сигнала сотовой связи», — говорится в сообщении.

Сейчас в Подмосковье представлены все четыре оператора «большой четверки»: МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2. Зона покрытия в крупных городах и отдаленных населенных пунктах варьируется от 80% до 95%.

«В целях повышения качества сигнала сотовой связи всеми операторами проводятся работы по увеличению емкости имеющейся сети. В результате региональная телеком-инфраструктура пополняется новыми станциями, что позволяет абонентам пользоваться современными услугами связи в разных точках региона», — отметил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Он добавил, что особенно это актуально в дачный сезон, когда потребление трафика увеличивается в среднем на 50%.