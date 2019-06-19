РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 июн. В среду в подмосковных Люберцах воспитанники школьных лагерей и юнармейцы примут участие в «Зарядке с чемпионом» в рамках акции «СпортСоцЧас».

В среду в 11:00 в фитнес-клубе RE:fit в рамках программы «СпортСоцЧас» состоится четвертый этап акции «Зарядка с чемпионом». Ее проведет заместитель председателя «РосМолСпорт Московской области» по молодежной политике, чемпион мира по армлифтингу Евгений Петров.

В рамках акции спортсмен проведет зарядку для школьников летнего лагеря и юнармейцев. После зарядки Петров расскажет об армлифтинге и покажет ряд упражнений.

Мероприятие организовали «РосМолСпорт Московской области» и спорткомитет администрации Люберец при поддержке общественной палаты горокруга.