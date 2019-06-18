РИАМО - 18 июн. Жители городского округа Молодежный 21 июня примут участие в акции «Свеча памяти», которая проводится с 2013 года, она пройдет накануне Дня памяти и скорби, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа (ЗАТО) Молодежный.

Участники акции ровно в 21 час 21 июня соберутся в центре поселка Молодежный и организованной колонной с зажженными свечами пройдут к памятнику Воину-освободителю.

«У обелиска погибшим в годы Великой Отечественной войны состоится возложение живых цветов. Участники акции объявят минуту молчания. Жители Молодежного выложат из свечей слово «Молодежный помнит!» — говорится в сообщении.

В этом году акция приобрела новый формат. По задумке организаторов, свечи будут зажжены от факела, привезенного от Вечного огня.

«Это очень важное и нужное для молодежи мероприятие, которое сплачивает людей разных поколений и национальностей», — отметил глава городского округа Виктор Юткин.

В акции примут участие представители молодежного парламента и Общественной палаты, совета депутатов, жители округа. Присоединиться могут все желающие.