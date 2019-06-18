РИАМО - 18 июн. Регбисты из «ВВА-Подмосковье» примут участие в чемпионате Европы, его первый этап по регби-7 пройдет с 22 по 23 июня в Москве, за приз будут бороться 12 сборных, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Сборной России предстоит встретиться с тремя командами 22 июня. Соперниками отечественных регбистов станут представители Грузии, Испании и Англии. В составе российской команды заявлены два спортсмена из подмосковного регбийного клуба «ВВА-Подмосковье»: Илья Бабаев и Александр Никитин.

«Воздушно-военная академия-Подмосковье» объективно является одним из сильнейших российских регбийных клубов. В его системе готовятся профессиональные игроки, готовые составить конкуренцию соперникам не только на национальном, но и на международном уровне», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что благодаря своему мастерству и уровню игры подмосковные регбисты регулярно попадают в состав национальной сборной на различные турниры и добиваются успехов с ней.

«Предстоящий вызов для них – первый этап чемпионата Европы в Москве. Желаю побед нашим спортсменам», — заключил Терюшков.

В течение этих трех дней в Москве сыграют представители России, Англии, Германии, Франции, Испании, Португалии, Польши, Грузии, Уэльса, Ирландии, Румынии и Италии.