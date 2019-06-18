РИАМО - 18 июн. Управление Роспотребнадзора по Московской области организует с 21 июня горячую линию по вопросам качества и безопасности хлеба и хлебобулочных изделий, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Управление Роспотребнадзора по Московской области информирует, что в период с 21 июня по 5 июля 2019 года проводит консультирование по вопросам: нормативные требования к хлебу и хлебобулочной продукции и ее маркировке; рекомендации по выбору продуктов питания; куда писать обращение потребителю в случае обнаружения небезопасного, просроченного продукта в магазине», — говорится в сообщении.

По горячей линии также можно будет получить рекомендации по правильному питанию, информацию о том, где можно получить информацию о качестве продукции, находящейся в обороте.

Консультации можно получить по телефонам горячей линии управления 8-800-222-13-60, 8-498-684-48-11.