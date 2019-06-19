РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 июн. Бесплатный мастер-класс по тайскому боксу от «Люберецкого спортивного объединения Зевс» пройдет в подмосковных Люберцах в среду.

В 18:00 всех желающих приглашают на открытую тренировку по тайскому боксу. С посетителями отработают классические удары и блоки ногами.

Тренировка рассчитана на широкую аудиторию. По словам организаторов, интересно будет как новичкам, так и тем, кто уже знаком с миром боевых искусств.

В программе: специальные физические упражнения среднего уровня сложности, техника тайского бокса, классические связки, комбинации, «вертушка», парные практические наработки, растяжка.

С собой необходимо иметь свободную спортивную одежду: шорты или спортивные брюки, футболку. Все оборудование и снаряды выдадут, однако, если имеются свои перчатки, их лучше приносить с собой.

Бесплатный мастер-класс по тайскому боксу пройдет по адресу: Томилино, микрорайон Птицефабрика, дом 15А, стадион «Урожай».