РИАМО - 18 июн. Более 60 тысяч молодых растений высадили в подмосковном Ивантеевском лесопитомнике за 2 года, лесопитомник представляет садоводам и дачникам широкий выбор качественного декоративного и плодово-ягодного материала, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«После того, как питомник был передан в областную собственность в неудовлетворительном состоянии, руководство питомника и министерство имущественных отношений планомерно восстанавливали профильную деятельность предприятия, в том числе в части производства посадочного материала. Результаты этой работы видны на полях лесопитомника – посадочный материал высажен на восстановленных 8 гектарах площадей питомника», – сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

В 2017 году на вновь оживших полях Ивантеевского лесопитомника высажены 17,7 тысячи саженцев деревьев и 14,6 тысячи кустарников, а в 2018 году к ним присоединились еще почти 30 тысяч декоративных и плодово-ягодных растений. Сейчас там подрастают клены, дубы, орехи, рябина, сирень, кизильник, виноград, калина, спирея, жимолость, смородина, барбарис, туя и тополь.

Осенью прошлого года была отремонтирована теплица, в которой начали выращивать различные сорта роз, клематисов, пионов, лилейников, колокольчиков и однолетней цветочной рассады.

В сентябре 2018 была заложена первая часть маточного сада яблонь «Золотой коллекции» С.И. Исаева, ученика Ивана Мичурина, сорта для которого подбирала его дочь Ирина Исаева. Порядка 30 сортов яблонь сада дадут начало новым плодовым деревьям, которые садоводы-любители Подмосковья и других городов России смогут вырастить на своих участках.

Важное направление в производстве лесопитомника занимает выращивание уникальных пород деревьев и кустарников, выведенных учеными под руководством академика А.С. Яблокова, в частности, растений из коллекции Ивантеевского дендропарка. Из семян пихты Пушкинская оригинальная уже получено 5 тысяч сеянцев.

«Лесопитомник на сегодняшний день представляет садоводам и дачникам широкий выбор качественного декоративного и плодово-ягодного материала. Можно уверенно сказать, что предприятие становится конкурентоспособным и скоро займет свою нишу в профессиональной сфере», – заключил Коган.