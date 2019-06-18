РИАМО - 18 июн. Московская железная дорога предпринимает все необходимые действия для сокращения опоздания задержанных на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) пригородных поездов после инцидента с пешеходом, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Интервал движения ранее увеличили после происшествия с пешеходом, нарушившим правила безопасного поведения на железной дороге. По предварительной информации, мужчина находился на путях перед приближающимся поездом.

«Локомотивная бригада следовавшего из Москвы электропоезда подала светозвуковые сигналы и применила экстренное торможение, но расстояние для полной остановки состава было недостаточным, наезда избежать не удалось. Для оказания медицинской помощи железнодорожники вызвали представителей экстренных служб», – говорится в сообщении.

После незапланированной стоянки поезд продолжил движение.

МЖД призывает пешеходов соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге.