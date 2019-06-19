РИАМО - 19 июн. В Московском метрополитене в среду на 25 станциях пройдут театральные перформансы в рамках проекта «Привет, Москва!».

Как отметила арт-директор центра имени В.С. Мейерхольда Елена Ковальская, играть полноценные спектакли не будут, поскольку для этого предназначена огромная московская театральная индустрия, — будут играть сцены. В метро спустятся герои классических и современных пьес. Будут созданы ситуации, в которых партнерами артистов станут зрители, если они захотят.

Руководитель проекта «Привет, Москва!», советник на общественных началах руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Оксана Бондаренко добавила, что представления - очередной этап проекта «Привет, Москва!».

Проект «Привет, Москва!» стартовал в метро осенью 2018 года. В вагонах поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии появились плакаты, посвященные музыке и любимым песням, а также тем, кто их создает. А в конце мая 2019 года в автобусах и трамваях начали показывать сюжеты об истории создания фильмов, которые снимались в Москве.