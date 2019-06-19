РИАМО – 19 июн. В столичном районе Хамовники в среду перекроют проезд Девичьего Поля в связи с проведением ведомственного мероприятия, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок: проезд Девичьего Поля на участке от улицы Плющиха до Новоконюшенного переулка. Период 2: 19 июня с 10:00 до 13:00. Период 3: 21 июня с 08:30 до 12:00», – говорится в сообщении.

В указанные периоды на участке будет действовать полное перекрытие.