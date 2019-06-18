РИАМО - 18 июн. С начала 2019 года в детском хирургическом отделении Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) провели 78 операций по удалению инородных тел из организма, почти все проведены эндоскопическим методом, основная часть пациентов была в возрасте от года до трех лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

За 2018 год в отделении провели 157 операций. Суть эндоскопического метода заключается в том, что он позволяет сделать операцию без хирургического вмешательства, вместо этого через естественные пути или небольшие проколы вводится специальный прибор.



«Характер инородных тел может быть абсолютно разным – начиная от мелких составляющих игрушек и заканчивая различными брелоками и украшениями, блеск которых может заинтересовать ребенка. Самые распространенные варианты – это монеты и дисковидные батарейки, которые обычно присутствуют в развивающих и интерактивных игрушках», — сказала врач-эндоскопист МОНИКИ Екатерина Ермилина.



Литиевые батарейки наиболее опасны. Если ребенок их проглатывает, то вскоре батареечный герметик разрушается и электролит проникает в просвет пищевода или желудка, вызывая тяжелейшие ожоги, ощелачивание электрохимическим процессом разрядки, некроз сдавлением.

Также большой вред здоровью могут нанести магнитные шарики, которые часто содержатся в современных развивающих игрушках. Если ребенок проглатывает несколько магнитов с небольшим интервалом времени, то магниты притягиваются друг к другу через стенки желудка и кишечника, что приводит к образованию пролежней, внутренних свищей и перитониту.

«Осложнения могут развиться быстро — в течение двух-трех суток. Если магниты таким образом попали в организм, то извлекать их придется только хирургическим способом. Поэтому важно, чтобы при проглатывании инородных тел ребенок был незамедлительно доставлен к медицинским специалистам», — отмечается в сообщении.

Представители Минздрава региона призвали во избежание подобных случаев не забывать о мерах предосторожности и не оставлять без присмотра маленьких детей.



Самые частые локализации больших инородных тел — это желудочно-кишечный тракт, дыхательные пути, пищевод. Основной метод диагностики в таких случаях – рентгенологическое исследование пищевода, желудка и брюшной полости. Таким способом выявляются все металлические инородные тела. Если на рентгене чисто, но симптоматика указывает на наличие инородного тела, то проводится эндоскопическое исследование.