РИАМО - 18 июн. Международный аэропорт «Домодедово» опроверг информацию о жесткой посадке самолета авиакомпании S7 из Варны, сообщил РИАМО представитель пресс-службы воздушной гавани.

Ранее на сайте радиостанции «Говорит Москва» сообщалось, что лайнер авиакомпании S7, на котором летел известный поп-исполнитель Филипп Киркоров вместе с детьми, совершил жесткую посадку в аэропорту «Домодедово».

«Информация о ЧП при приземлении рейса из Варны недостоверная. Посадка и руление воздушного судна на место стоянки прошли в штатном режиме», - сказал собеседник агентства.

В свою очередь представитель пресс-службы S7 также не подтвердил информацию о жесткой посадке.

«Информация о жесткой посадке не соответствует действительности. По решению КВС из-за ветра был выполнен уход на второй круг. После чего самолет совершил посадку в штатном режиме. Самолет уже вылетел в следующий рейс точно по расписанию», - подчеркнул сотрудник пресс-службы авиакомпании.